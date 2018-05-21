Выездные бригады скорой в Минске до конца года обеспечат планшетами

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выездные бригады скорой медицинской помощи в Минске до конца года планируется обеспечить планшетами, сообщил сегодня председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект по информатизации службы скорой медицинской помощи планируется реализовать в текущем году. На эти цели дополнительно потребуется около Br500 тыс. Концепция предполагает обеспечение выездных бригад планшетами: врачи получат возможность оформления электронной карты вызова, а также доступ к медицинской карте пациента в поликлинике", - отметил Сергей Малышко.

Кроме того, будут внедрены технологии, позволяющие проводить мониторинг месторасположения бригад с визуализацией на электронной карте города, повысить уровень управления госпитализацией и оперативность реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Как сообщалось ранее, скорая и неотложная помощь в столице осуществляется силами около 160 бригад городской станции скорой медицинской помощи. К II Европейским играм для службы планируется закупить новое оборудование и современные средства связи. Для улучшения оперативного управления бригадами проведут модернизацию программного обеспечения автоматизированной системы управления. В текущем году планируется приступить к строительству новой подстанции СМП в Лошице. За 2017 год бригады скорой помощи выполнили почти 637,6 тыс. выездов.-0-