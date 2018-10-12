Выход из станции метро "Московская" в Минске будет частично закрыт

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске частично закроют выход из станции метро "Московская", сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

С 15 по 31 октября там проведут ремонт пригласительной площадки. "Наполовину будет закрыт выход №1-2 на проспект Независимости к дому №92. Приносим извинения пассажирам за временные неудобства", - отметили в метрополитене.-0-