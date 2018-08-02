Выход из станции метро "Октябрьская" частично перекрыт до конца августа

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ремонтные работы в переходе на станции "Октябрьская" столичной подземки продлятся до конца августа, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.
Ремонтные работы в пешеходном переходе со стороны вестибюля №1 станции начались сегодня. В этой связи будет частично закрыт выход № 2-1 (к универсаму "Центральный") на проспект Независимости. У данного выхода есть два параллельных лестничных марша, нижняя часть одного из которых будет перекрыта.
Ожидается, что ремонт завершится 31 августа. Метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.-0-
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