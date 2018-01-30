Выпуск высококвалифицированных рабочих в Минской области в 2017 году превысил республиканский уровень почти на 10%

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпуск высококвалифицированных рабочих в Минской области превысил республиканский показатель почти на 10% в 2017 году. Такие данные сегодня озвучила начальник управления образования Миноблисполкома Галина Казак на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Галины Казак, на всех уровнях образования решаются задачи подготовки квалифицированных кадров для наукоемких и высокотехнологичных производств. Доля выпускников дневной формы обучения с уровнем квалификации 4-й разряд и выше в 2017 году составила 58,1% при республиканском показателе 49%. Обеспечено получение первого рабочего места всем выпускникам учреждений профтехобразования (3 018 человек), обучавшимся за счет средств бюджета и подлежащим распределению. В целом учреждения профессионально-технического и среднего специального образования Минской области подготовили в 2017 году для реального сектора экономики и социальной сферы 4,7 тыс. специалистов.

На уровень профессионально-технического образования для обучения в текущем учебном году было принято 3 272 человека, среднего специального образования - 1 886. В Борисовский государственный строительный профессиональный лицей, Молодечненский государственный колледж, Слуцкий государственный колледж и Копыльский государственный колледж велся прием по некоторым новым специальностям и квалификациям, среди них "реставратор декоративно-художественных покрасок", "агент по обслуживанию автомобильных перевозок", "операционная деятельность в логистике", "санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений". После перерыва возобновлено обучение по квалификации "изготовитель творога" в Слуцком государственном колледже.

В прошлом году учреждения профессионального образования провели 270 профориентационных мероприятий для почти 10 тыс. выпускников учреждений общего среднего образования. Сейчас в центральном регионе работают шесть ресурсных центров по профориентации. Кроме того, в каждом районе созданы кабинеты по профориентации.

В 2017/2018 учебном году подготовка ведется по 84 квалификациям профессионально-технического и 36 специальностям среднего специального образования, причем преимущественно в интеграции разных квалификаций (например, повара и продавца, оператора связи и продавца, швеи и парикмахера, монтера пути и электрогазосварщика, слесаря-ремонтника и слесаря по ремонту автомобилей), что соответствует потребностям рынка труда.

Начальник управления констатировала, что в системе профессионального образования области лидерскую позицию прочно удерживает Слуцкий государственный колледж. Высоких показателей работы достигли Копыльский государственный колледж, Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа, Смиловичский сельскохозяйственный профессиональный лицей, Смолевичский аграрно-технический профессиональный лицей, Червенский профессиональный строительный лицей.

Говоря об учреждениях дополнительного образования Минской области, Галина Казак отметила увеличение в них числа объединений по интересам. Всего в области функционирует 48 учреждений дополнительного образования детей и молодежи, в которых занимается более 59,7 тыс. юных жителей региона. Важным событием в начале 2018 года стало открытие Центра для инновационного обучения детей основам безопасности жизнедеятельности на базе средней школы №6 Солигорска. В этом году запланировано также открытие аналогичных центров в Борисове и Несвиже.-0-