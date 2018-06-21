Выпускниками Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС стали 109 курсантов

21 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Торжественный выпуск офицеров-спасателей Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, состоялся сегодня в областном центре на площади им.Ленина, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломы о высшем образовании получили 69 выпускников дневной формы обучения и 40 заочников. Из них пять человек стали обладателями дипломов с отличием.

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Худолеев отметил, что в ближайшее время сегодняшние выпускники пополнят гарнизоны МЧС. "Безусловно, придя на службу, они будут нести ответственность не только за себя, но за и тех, кто будет находиться рядом при выполнении сложных служебных заданий и поставленных задач", - сказал он. Первый заместитель министра пожелал юношам и девушкам мужества, смелости и самоотверженности при исполнении служебного долга во имя Родины и людей.

Нынешний выпуск стал последним среди тех, кто поступал еще в Гомельский инженерный институт. В августе 2016 года Президентом был подписан указ о создании Университета гражданской защиты МЧС Беларуси с филиалом в Гомеле. Отвечая на вопрос журналистов о дальнейшей судьбе филиала, Александр Худолеев отметил, что он будет существовать, а его формат определит руководство страны.

Поздравить в этот день выпускников пришли их родные и близкие, а также представители власти, различных структур и ведомств, духовенства. Во время церемонии состоялся показ аварийно-спасательной техники. По сложившейся традиции после прощания со знаменем ребята исполнили прощальный вальс и в последний раз прошли торжественным маршем в общем строю. После команды "Разойдись!" в воздух взлетели фуражки.-0-