Вышиванку протяженностью в целую улицу представят 2 июля в Гродно

15 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вышиванку протяженностью в целую улицу представят в Гродно 2 июля, сообщили корреспонденту в Гродненском облисполкоме.

Центром празднования Дня Вышиванки в Гродно станет пешеходная улица Советская. Главная праздничная сцена разместится у молодежного центра, здесь запланирована работа нескольких площадок, под общим названием "Азбука белорусского орнамента" с аквагримом, мастер-классами по плетению косичек, традиционных кукол. Также будет работать тематическая фотозона.

"Изюминкой праздника станет акция "Вышиванка длиной в Советскую улицу". Ее планируется составить из детских рисунков. К участие в акции пригласим дошкольные учреждения, оздоровительные лагеря, просто всех желающих", - рассказали в Гродненском облисполкоме. Аналогичные вышиванки длиной в улицу планируется разместить и в райцентрах области.

Кроме того, жителям Гродно предложат стать участниками массового флешмоба "Рисуем малую родину". Для этого по Советской улице будут выставлены десятки мольбертов. Авторов лучших работ поощрят.

День Вышиванки 2 июля отметят во всех районных центрах Гродненской области. Посвящены ему будут различные мероприятия - спортивные, познавательные, культурные и музыкальные. Общественные объединения проведут акцию "Подари вышиванку другу", а также поучаствуют в традиционном вручении распашонок-вышиванок новорожденным. Среди других событий анонсируется фотоконкурс "Сэлфi-фота з вышыванкай". Победителя определят в нескольких номинациях в онлайн-режиме. Запланирована и областная автограф-сессия с участием известных людей в вышиванках.-0-