Выставка достижений откроет праздник "Молодежная столица Республики Беларусь - 2018"

7 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Выставка достижений "Молодежь Могилева: традиции и будущее" откроет праздник "Молодежная столица Республики Беларусь - 2018", который пройдет в областном центре 8-9 февраля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском горисполкоме.

На основной площадке мероприятия в областном центре творчества 8 февраля состоится презентация молодежного проекта по популяризации движения WorldSkills International и повышению престижа рабочих профессий "WorldSkills - старт в будущее!". Здесь же развернется выставочная экспозиция "Об участии делегации Республики Беларусь в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в г.Сочи". В этот же день пройдет церемония открытия праздника и республиканского форума "Молодежь - надежда и будущее Беларуси", будут чествовать победителей и призеров летней Всемирной универсиады, а также наградят победителей республиканского конкурса соцрекламы "Молодежный взгляд".

В формате квеста "Молодой, активный - это про тебя" запланирована работа 5 интерактивных площадок: "Заседание республиканского координационного совета молодежных парламентов", "Молодежь. Наука. Инновации", "Молодежь. Здоровье. Образ жизни", "Молодость. Активность. Успех", "Молодежь. Родина. Патриотизм". А завершит программу первого дня танцевальное форум-движение "Есть контакт!"

9 февраля гостей ждет экскурсионная программа "Магілёў вядомы і невядомы…", участие в республиканской акции "Моладзь разам з алімпійцамі" и подведение итогов праздника.

Статус молодежной столицы присуждается городу по результатам республиканского конкурса сроком на один год, в течение которого он получает возможность продемонстрировать свою приверженность современной молодежной культуре, лучшие практики по развитию социальной, экономической, политической активности молодежи. Молодежная столица реализует новые идеи, инновационные проекты и становится ролевой моделью для дальнейшего развития других городов.

Конкурс "Молодежная столица Беларуси" проводится третий год подряд. Первыми этого почетного звания были удостоены Барановичи, в 2017 году эстафету перенял Полоцк, а в 2018-м - Могилев. Организатором и идейным вдохновителем конкурса выступает Министерство образования.-0-