Выставка-ярмарка "Охота и рыболовство. Весна-2018" откроется 28 февраля в Минском районе

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка-ярмарка "Охота и рыболовство. Весна-2018" пройдет с 28 февраля по 3 марта в Минском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Беларуси.

Одним из организаторов традиционно выступит Министерство лесного хозяйства. Свои предложения по проведению охотничьих и экологических туров на форуме представят УП "Белгосохота" и Республиканский ландшафтный заказник "Налибокский".

На выставке-ярмарке состоятся тематические семинары. Специалисты обсудят организацию и проведение охоты на волка, лося и оленя благородного с помощью подманивания. Будут организованы открытый конкурс вабильщиков оленя благородного, соревнования по стрельбе из лука по объемным фигурам охотничьих животных.

Гости форума смогут оценить охотничью кухню (блюда из бобра, шурпа, уха, олень на вертеле и др.), посетить выставку экзотических охотничьих трофеев, приобрести путевку на весенний сезон охоты на водоплавающую дичь и вальдшнепа. Будут организованы конкурсы, презентации, продажи аксессуаров, одежды и амуниции для охотников.

Выставка-ярмарка пройдет в торгово-логистическом центре "Глобус Парк".-0-