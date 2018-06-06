6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационно-документальная выставка "Лагерь смерти Тростенец. История и память" откроется 7 июня в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НББ.

Выставка состоит из 18 разделов, которые представляют Малый Тростенец как место преступления и место памяти. Отдельные разделы посвящены урочищу Благовщина, где происходили массовые расстрелы, "Операции 1005", убийству в Шашковке, где была построена печь для уничтожения людей. Основное внимание уделено биографическим портретам жертв Тростенца: красноармейца Федора Шуваева, евреев Хануша Мюнца, Цири Гольдиной, Лили Грун, Эриха Клибанского, жителя Минска Евгения Клумова, члена движения Сопротивления из Минска Николая Волохановича.

Белорусско-немецкий выставочный проект призывает отдать дань памяти жертвам Тростенца и одновременно отражает, каким образом и где в Беларуси, Германии, Австрии и Чехии хранится память о погибших. Выставка рассказывает также о местах массового уничтожения и тех, кто совершал зверства.

Организаторы - Дортмундский международный образовательный центр, Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау, фонд "Мемориал памяти убитых евреев Европы" и Национальная библиотека Беларуси.

Крупнейший лагерь смерти на оккупированной территории Советского Союза существовал в окрестностях деревни Малый Тростенец с весны 1942 до лета 1944 года. Чтобы скрыть следы преступлений, в конце 1943 года нацисты раскопали и сожгли останки жертв.

По оценке, сделанной Чрезвычайной государственной комиссией в августе 1944 года, количество жертв составило 206 тыс. 500 человек. После 1945 года здесь были установлены советские мемориальные знаки, а в 2015-м - торжественно открыт большой мемориальный комплекс.-0-