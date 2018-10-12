12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестая специализированная выставка "Материнство и детство" открылась в Минске в выставочном павильоне по пр. Победителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил на торжественной церемонии заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич, мероприятие стало хорошей традицией для столицы и проводится в преддверии значимого праздника - Дня матери.

"Такой формат полюбился минчанам. Особенно много посетителей, по опыту прошлых лет, собирает фестиваль двойняшек и тройняшек, который пройдет 13 октября. Мингорисполком всегда будет поддерживать инициативы, направленные на популяризацию семейных ценностей", - сказал он.

Выставка будет работать до 14 октября. Здесь семьи смогут получить бесплатные консультации специалистов по вопросам выплаты госпособий по уходу за ребенком, адресной социальной помощи, трудоустройства, состояния здоровья, участия в воспитании ребенка бабушек, дедушек, пап, летнего оздоровления. Запланированы розыгрыши призов и путевок выходного дня, концерты, мастер-классы, модные показы, презентации. Состоится вручение премии "Выбор мам".

Для малышей открылась игровая интерактивная зона "Полесье", из конструктора создана игрушечная модель Geely Atlas в натуральную величину.

Экспозиция представляет широкий выбор товаров для детей и будущих мам. В их числе книги, игрушки, одежда, детское питание, кроватки для малышей, коляски. Последние, к слову, можно опробовать на практике.

На площадке "Мамина школа" пройдут встречи с экспертами-медиками, психологами, у стенда Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей можно узнать о проектах "Папа-школы", "Мама-школы", на площадке городского Дворца детей и молодежи - записать ребенка на кружки и секции.

13 октября более 200 семей примут участие в пятом фестивале близнецов и двойняшек "Счастье вдвойне".

Выставка-форум "Материнство и детство" проводится в Минске в шестой раз, ее организатором выступает выставочное предприятие "Экспофорум" при поддержке Мингорисполкома. Вход на все мероприятия свободный.-0-