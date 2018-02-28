Выставка об истории "Тростенца" откроется 1 марта в Могилеве

28 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Белорусско-немецкая выставка, посвященная истории лагеря смерти "Тростенец", откроется 1 марта в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Музее истории Могилева.

В экспозиции представят архивные документы, личные истории и воспоминания узников об одном из крупнейших в Европе лагерей смерти, созданных нацистами на территории Беларуси. Вместе с историческими фактами выставка познакомит с темой развития культуры памяти о лагере в Беларуси и странах Европы.

"Работа над созданием выставки велась совместной белорусско-немецкой группой с осени 2014 года. В основе повествования - семь биографических зарисовок, создающих портрет жертв войны", - сказали собеседники.

Официальное открытие выставки состоится 1 марта в 14.00 в Могилевском выставочном зале (улица Болдина,1). Ожидается, что в нем примут участие представители посольства Германии в Беларуси. Выставка будет сопровождаться тематическими мероприятиями, которые пройдут на различных площадках Могилева с 5 по 16 марта.

"Тростенец" - крупнейший лагерь смерти на территории Беларуси и оккупированных районов СССР, созданный в окрестностях Минска, и четвертый по количеству уничтоженных узников среди фашистских концлагерей Европы. Большинство жертв этого лагеря смерти – узники Минского и других гетто Беларуси, мирные граждане из многих стран Западной, Центральной и Восточной Европы. В Тростенце уничтожались также военнопленные из СССР, подпольщики и партизаны, жители Минска, арестованные в качестве заложников. Лагерь смерти был создан осенью 1941 года на территории колхоза им. Карла Маркса и действовал по 1 июля 1944 года.-0-