Выставка-шоу породистых собак пройдет 6-7 октября в Минске

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большая осенняя выставка-шоу породистых собак "Осень с Догшоу-2018" пройдет 6-7 октября в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили организаторы выставки.

В течение двух дней выставка будет радовать посетителей увлекательной шоу-программой, занимательными конкурсами, розыгрышами ценных призов и, конечно, огромным выбором эксклюзивных породистых щенков на любой вкус. Взрослые и дети смогут увидеть костюмированный показ модных нарядов для собак под названием DOG FASHION 2018, посетить стенд школы фристайла для собак "Собачий вальс", где любой желающий сможет получить советы по обучению собак танцам и забавным трюкам. Свое мастерство в задержании преступников и поиске взрывчатых веществ гостям выставки продемонстрируют служебные собаки кинологического центра Вооруженных Сил Беларуси.