Выставка живописных объектов Александра Малея открылась в Витебске

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальные работы члена Белорусского союза художников, основателя творческого объединения "КВАДРАТ", последователя основных авангардных традиций Витебской художественной школы, УНОВИСа Александра Малея можно посмотреть на выставке "Пространство Малея", которая открылась 18 октября в центральном фойе концертного зала "Витебск".-0-

Фото Александра Хитрова