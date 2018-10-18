Выставка живописных объектов Александра Малея открылась в Витебске

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальные работы члена Белорусского союза художников, основателя творческого объединения "КВАДРАТ", последователя основных авангардных традиций Витебской художественной школы, УНОВИСа Александра Малея можно посмотреть на выставке "Пространство Малея", которая открылась 18 октября в центральном фойе концертного зала "Витебск".-0-
Фото Александра Хитрова
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