Выставку "Животные зоопарка - как символы предприятий Заводского района" проведут в Минске

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском зоопарке в марте будет проведена выставка-презентация "Животные зоопарка - как символы предприятий Заводского района", посвященная 80-летию со дня образования этой административно-территориальной единицы (17 марта), сообщили БЕЛТА в зоопарке.

Предприятиям района предложили принять участие в выставке-презентации, которая пройдет 17-18 марта. Предварительно коллектив каждой организации выберет из списка животных зоопарка свой символ. Выбор нужно еще аргументировать. На основе этого для каждого участника будет изготовлен тематический стенд в зоопарке. Кроме того, предприятия станут своеобразными кураторами своих символов и будут оказывать спонсорскую помощь в их содержании.

В дни работы выставки работники предприятий-участников или члены их семей по акции "1+1" смогут попасть в зоопарк по одному билету на двух человек.

Руководство учреждения, а также управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи районной администрации уверены, что подобное мероприятие внесет вклад в эколого-гуманистическое просвещение минчан и поможет возродить традицию благотворительности и добрых дел.-0-