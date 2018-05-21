За нарушение миграционного законодательства из Минска вышлют 48 иностранцев

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За нарушение миграционного законодательства из Минска депортируют 48 иностранцев, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Специальное комплексное мероприятие "Нелегал" прошло в Минске 16-19 мая. Сотрудники милиции проверяли рынки, гостиницы, общежития, железнодорожные станции, стройки, а также частные адреса и иные места возможного появления иностранцев, находящихся в белорусской столице без правовых оснований.

"Привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства 420 граждан. В отношении 48 иностранцев приняты решения о высылке из Беларуси. На одного иностранного гражданина заведено уголовное дело по ст.371-2 УК (нарушение срока запрета въезда в Республику Беларусь)", - сообщили в ГУВД.-0-