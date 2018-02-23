За невключение архитектурной подсветки в Минске предлагается штрафовать

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Правила благоустройства и содержания Минска планируется внести изменения, сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сейчас корректируем Правила благоустройства, записываем обязанность включать подсветку по графику, установленному "Мингорсветом" и администрациями районов. При невключении будем штрафовать собственников зданий. У нас есть требование, чтобы город выглядел привлекательно", - отметил Виктор Лаптев.

На заседании рассматривались планы по совершенствованию архитектурной подсветки зданий в Первомайском и Ленинского районах. Особое внимание в 2018 году планируется уделить проспекту Независимости, ул. Макаенка, Партизанскому проспекту, улицам, прилегающим к стадиону "Динамо".

На то, что Минск нуждается в обновлении подсветки и наружной рекламы, в разработке плана эстетизации городской среды, не раз обращала внимание глава Администрации Президента Наталья Кочанова. "Каждый субъект хозяйствования должен обратить внимание на фасад своего здания, прилегающую территорию, рекламу, которая должна быть эстетичной", - отмечала глава Администрации.-0-