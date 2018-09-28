За время подготовки к "Дажынкам" Верхнедвинск преобразился - Шерстнев

28 сентября, Верхнедвинск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Верхнедвинск за время подготовки к "Дажынкам" преобразился. Такое мнение высказал сегодня в нынешней столице праздника председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на церемонии чествования лучших тружеников села региона, передает корреспондент БЕЛТА.

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"Благодаря преобразованиям столица нынешних "Дажынак" приобрела черты современного города. Более 200 объектов получили второе рождение. Многое сделано для того, чтобы люди хотели здесь жить, создавать семьи, трудиться", - подчеркнул Николай Шерстнев.

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По его словам, за время подготовки обновились здания Центральной районной библиотеки, детской школы искусств. Открылся физкультурно-оздоровительный комплекс "Импульс". Подарком для жителей райцентра стал и 12-квартирный жилой дом, построенный в рекордные сроки - за 4,5 месяца. Новый облик обрели центральная площадь Юбилейная, городской сквер, набережная Двины. Привлекательности столице "Дажынак" добавили новый фонтан, оригинальные цветочные композиции, созданные участниками прошедшего в Верхнедвинске областного конкурса профмастерства по ландшафтному дизайну. Заметно улучшилось качество улично-дорожной сети. Свою лепту в наведение порядка внесли и местные жители, благоустраивая и украшая придомовые территории.

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"После окончания праздника обновление Верхнедвинского района продолжится, ведь сделанное остается людям на годы", - подчеркнул председатель облисполкома.

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Эстафету празднования областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкі" Верхнедвинск передал Браславу. Это обязывает райцентр провести аграрный форум в следующем году на таком же высоком уровне.

"Общими усилиями мы сделаем многое для того, чтобы наши районные центры радовали глаз, были комфортными для жизни, привлекательными для жителей и гостей. Именно так реализуется идея построения сильной и процветающей Беларуси - государства для народа", - добавил руководитель области.-0-

Фото Егора Павлющика