8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забег на каблуках устроили в Минске, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района столицы.

Необычное соревнование прошло во время празднования Дня города у "Чижовка-Арены". В нем приняли участие 50 девушек. Модницы пробежали около 100 м в обуви на шпильке высотой не менее 5 см. Победителями и призерами стали представительницы прекрасного пола, показавшие лучшее время.

Праздничные гуляния в Заводском районе прошли с размахом, собрали тысячи минчан. Возле "Чижовка-Арены" развернулась ярмарка, в полдень здесь открылось около 50 интерактивных площадок, детский городок. Гостям предлагали прокатиться на роликах, поучаствовать в мастер-классах от сети фитнес-клубов, сразиться в лазертаге, окунуться в виртуальную реальность, полетать на вертолете и др. Для детей организовали соревнования на беговелах. В них состязались около 200 ребят.

Также в программе праздника значилось дефиле от народного театра-студии моды "Авантаж", показательное выступление спецназа, розыгрыши призов.-0-