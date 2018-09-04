4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забег на каблуках устроят в Минске 8 сентября, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района столицы.

Необычное соревнование пройдет во время празднования Дня города Минска у "Чижовка-Арены". Старт запланирован на 15.00. Модницам предстоит пробежать около 100 м в обуви на шпильке высотой не менее 5 см. Победителями и призерами станут те девушки, которые покажут лучшее время.

О желании принять участие в конкурсе уже заявили более 30 представительниц прекрасного пола. Полная информация о забеге размещена на сайте районной администрации.

Праздничные гуляния в Заводском районе начнутся с десяти утра. Возле "Чижовка-Арены" развернется ярмарка, в полдень здесь откроются интерактивные площадки, детский городок. Гостям предложат прокатиться на роликах, поучаствовать в мастер-классах от сети фитнес-клубов, сразиться в лазертаге, окунуться в виртуальную реальность и др. Для детей 2-5 лет организуют соревнования на беговелах.

Также в программе праздника дефиле от народного театра-студии моды "Авантаж", выступления творческих коллективов.-0-