4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забег на каблуках устроят в Минске 8 сентября, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района столицы.
Необычное соревнование пройдет во время празднования Дня города Минска у "Чижовка-Арены". Старт запланирован на 15.00. Модницам предстоит пробежать около 100 м в обуви на шпильке высотой не менее 5 см. Победителями и призерами станут те девушки, которые покажут лучшее время.
О желании принять участие в конкурсе уже заявили более 30 представительниц прекрасного пола. Полная информация о забеге размещена на сайте районной администрации.
Праздничные гуляния в Заводском районе начнутся с десяти утра. Возле "Чижовка-Арены" развернется ярмарка, в полдень здесь откроются интерактивные площадки, детский городок. Гостям предложат прокатиться на роликах, поучаствовать в мастер-классах от сети фитнес-клубов, сразиться в лазертаге, окунуться в виртуальную реальность и др. Для детей 2-5 лет организуют соревнования на беговелах.
Также в программе праздника дефиле от народного театра-студии моды "Авантаж", выступления творческих коллективов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4336 BYN
|2.431 BYN
|2.438 BYN
|USD
|2.1028 BYN
|2.103 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.0823 BYN
|3.073 BYN
|3.089 BYN