Забег в гору пройдет под Минском 7 июня

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забег в гору пройдет в ГСОК "Логойск" под Минском 7 июня, дав старт SunRunChallenge в Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Компания velcom продолжает благотворительный спортивный проект #velcombegom, направленный на помощь детям, нуждающимся в особой помощи. В этом году концепция проекта - SunRunChallеnge по сбору средств в поддержку "Детского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития". На забег зарегистрировались несколько десятков белорусов, которые таким образом смогут помочь в том числе "солнечным" детям - с синдромом Дауна. Поэтому мы называем это мероприятие забегом к солнцу", - отметили организаторы.

Забег состоится в 19.30.

После окончания вертикального забега состоится открытая тренировка на полосе препятствий Bison Race.

Проект #velcombegom - благотворительная спортивная инициатива, направленная на помощь нуждающимся детям и детским медицинским учреждениям. Забеги в различном формате проводятся ежегодно начиная с 2015 года. Социальная инициатива ставит целью помочь детям и повысить интерес к бегу и здоровому образу жизни среди населения.-0-