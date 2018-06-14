Забег женихов и невест пройдет в Могилеве

14 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Легкоатлетический забег "Дорога к счастью" пройдет 30 июня в Могилеве, сообщили БЕЛТА в Могилевском горисполкоме.
Легкоатлетический забег, посвященный Дню города, пройдет во второй раз. Однако в этом году есть условия для участников. У мужчин (юношей) обязательно должны быть галстук или бабочка, у женщин (девушек) - фата или букет цветов. Кроме того, участники должны стартовать и финишировать парами, держась за руки.
Участвовать в пробеге могут поклонники здорового образа жизни от 16 лет. Для этого необходимо подать заявку в произвольной форме на электронный адрес отдела спорта и туризма Могилевского горисполкома и заполнить во время регистрации расписку об ответственности.
Стартует забег в 17.00 от торгового центра "Магнит", финиширует возле городской ратуши. Первым 300 участникам организаторы вручат памятные сертификаты. А первые три финишировавшие пары получат ценные призы.-0-
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