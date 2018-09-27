Забег "Золотая осень" проведут в Минске 30 сентября

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский легкоатлетический пробег "Золотая осень", посвященный Дню машиностроителя, пройдет в Минске 30 сентября, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района столицы.

Откроются соревнования на площадке возле комплекса "Чижовка-Арена", об участии заявили более 400 человек. Им предстоит пробежать дистанции в 1 км, 12 км и 21,1 км. Старты пройдут с 11.00 до 11.40. Победителей среди мужчин и женщин, а также в возрастных группах наградят памятными призами.

Организаторами пробега, направленного на популяризацию здорового образа жизни среди населения, выступают Министерство спорта и туризма, администрация Заводского района, Центр физкультурно-оздоровительной работы Заводского района, клуб любителей бега "Аматар".

"С каждым годом пробег развивается, расширяя географию участников, становится все более интересным и популярным, в первую очередь среди юных спортсменов", - отметили в администрации Заводского района.-0-