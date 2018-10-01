Заболеваемость гриппом в Минске с 2003 года снизилась в 70 раз

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень заболеваемости гриппом в Минске с 2003 по 2017 год снизился в 70 раз. Об этом сообщила сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме главный государственный санитарный врач столицы Нелли Гиндюк, передает корреспондент БЕЛТА.
"Наблюдается прямая зависимость уровня заболеваемости гриппом от процента обеспечения вакцинацией населения города. Так, на фоне иммунизации более 40% населения в 2017 году уровень заболеваемости гриппом по сравнению с 2003 годом снизился в 70 раз", - отметила Нелли Гиндюк.
Кроме того, благодаря вакцинации в последние годы в Минске не приостанавливался учебный процесс, а случаи тяжелой острой респираторной инфекции регистрировались только у непривитых против гриппа. "Опыт прошлого года показал, что защита, сформировавшаяся благодаря вакцинации детей, стала основным фактором ограничения циркуляции вируса гриппа. Это связано с тем, что в период сезонного подъема заболеваемости дети первыми вовлекаются в процесс и в последующем становятся источником инфекции для членов семьи и коллектива", - добавила она.
/Будет дополнено/.-0-
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