1 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Заболеваемость наркоманией в Витебской области за 2017 год сократилась на 41%. Об этом главный врач Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии Елена Мартынова сообщила сегодня на брифинге, посвященном Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам удалось достичь серьезного снижения. Это реальная цифра, обусловленная рядом факторов", - подчеркнула Елена Мартынова.

По ее словам, в 2014 году отмечался всплеск распространения наркомании, связанный с широким распространением синтетических и дизайнерских наркотиков, справиться с которым удалось к нынешнему времени. Важную роль в этом сыграло тесное взаимодействие всех заинтересованных структур. В частности, серьезно работают по своей линии органы внутренних дел, пресекающие ввоз и распространение наркотиков. "Мы коррелируем свои данные с их статистикой и видим снижение количества преступлений в данной сфере", - отметила главврач.

Об улучшении ситуации свидетельствует и снижение звонков на горячую линию центра психиатрии и наркологии, воспользоваться помощью по которой можно анонимно. "Если ранее мы получали достаточно много обращений, люди (часто родители подростков) даже приходили потом на консультации, то сейчас их количество уменьшилось", - констатировала Елена Мартынова.

Результативно работают комиссии по делам несовершеннолетних. Приносит свои плоды грамотно выстроенная информационно-профилактическая кампания. Весомый эффект Елена Мартынова также связывает с действием декрета №6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков" и декретом №18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях".

Всего на 1 января 2018 года в Витебской области под наблюдением в наркологических кабинетах находилось около 1,1 тыс. человек, употребляющих психоактивные вещества и наркотики. Наибольшее распространение употребления наркотиков по-прежнему отмечается в крупных городах области (Витебск, Орша, Полоцк, Новополоцк) и некоторых районах (Оршанский, Толочинский, Витебский). Основную массу потребителей наркотических веществ составляет возрастная группа до 35 лет.-0-