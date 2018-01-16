Заболеваемость ОРИ в Брестской области на 40% ниже эпидемических порогов

16 января, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Брестской области на 40% ниже эпидемических порогов, сообщила сегодня на пресс-конференции заведующая отделением иммунопрофилактики областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Карпович, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня заболеваемость острыми респираторными инфекциями в области соответствует среднемноголетним показателям и находится на прогнозируемом уровне. Она на 40% ниже, чем при эпидподъеме, и на 30% ниже по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Пока у нас абсолютно спокойная и контролируемая эпидемиологическая ситуация. По вирусологическому мониторингу из всех исследованных проб получен один положительный результат на вирус гриппа Н3N2 в Жабинковском районе", - отметила завотделением.

В структуре заболеваемости преобладает детское население (почти 70% всех заболевших). С целью недопущения распространения ОРИ в детских коллективах с 11 декабря в учреждениях образования региона введен комплекс дополнительных профилактических мероприятий: увеличено количество влажных уборок, проветриваний, ведется контроль за температурным режимом во всех помещениях, в том числе спортивных залах, дезинфекция в зонах рекреации.

"Дети болеют гораздо тяжелее, чем взрослые, поэтому основная профилактика гриппа у школьников - это прививки. По нашей поликлинике привиты более 75% школьников. Я считаю это гарантией того, что в текущем году, как и в прошлые годы, школы на карантин закрываться не будут, - отметила врач-инфекционист Брестской городской детской поликлиники №2 Ольга Жук. - Мы постоянно мониторим ситуацию: идут обычные вирусные инфекции, обычные ринофарингиты. Пока вирус гриппа в нашей поликлинике не выявлялся ни у одного ребенка".

В Брестской области в 2017 году привито против гриппа 528,4 тыс. человек, или 40% жителей региона. В том числе за счет средств местного бюджета прививки получили 256,1 тыс. человек, за счет республиканского бюджета - 165,9 тыс., за средства предприятий - 103,9 тыс., за счет личных средств провакцинировались 2,4 тыс. граждан.

По прогнозу Национального центра по гриппу и другим острым респираторным заболеваниям, подъем заболеваемости в регионе ожидается в конце января - начале февраля. Прогнозируется эпидпроцесс средней интенсивности с циркуляцией вирусов А и В.-0-