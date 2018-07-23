23 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость вирусными гепатитами в Брестской области снижается, сообщила сегодня на пресс-конференции заведующая противоэпидемическим отделением отдела эпидемиологии областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Татьяна Красицкая, передает корреспондент БЕЛТА.

За первое полугодие в регионе гепатитом заболели 460 человек (471 - за аналогичный период прошлого года). В том числе зарегистрировано пять случаев острого вирусного гепатита А среди взрослых (девять - в прошлом году, в том числе три случая среди детей) и 455 случаев парентеральных вирусных гепатитов (ПВГ) В и С. Среди инфицированных есть 11 детей, в том числе у шестерых диагностирован хронический гепатит С. Пятеро несовершеннолетних являются носителями возбудителей вирусного гепатита В и С.

В более трети всех случаев заражение вирусными гепатитами (36%) произошло половым путем. За первое полугодие 2017 года таким образом заразились более половины инфицированных (54,5%).

Значительно уменьшилось в области количество случаев заражения гепатитом при выполнении различных немедицинских (косметологических) манипуляций в домашних условиях. С начала года был зарегистрирован 21 такой случай, что составило 4,6% от общего количества. За аналогичный период прошлого года таким образом были инфицированы 58 человек (12,5%). "Нужно оценивать риски при проведении различных манипуляций, связанных с нарушением кожных покровов и слизистых: маникюр, педикюр, татуировки. Зачастую они проводятся в условиях, где отсутствует контроль. К примеру, в косметических салонах случаев заражения не зарегистрировано, потому что там действуют санитарные правила, за которые администрация несет ответственность, проводятся все мероприятия по профилактике", - отметила Татьяна Красицкая.

Один из самых надежных способов защиты от вирусного гепатита В - вакцинация. Над вакциной против гепатита С работают ученые. Основной мерой профилактики гепатита А и Е является соблюдение элементарных санитарно-гигиенических правил: всегда мыть фрукты и овощи, употреблять термически обработанные продукты, не употреблять некипяченую воду.-0-