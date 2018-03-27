Задолженность организаций Минской области перед ФСЗН зафиксирована в 19 районах

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области проводит надзорные мероприятия для выяснения причин появления и скорейшего погашения задолженности перед ФСЗН организациями центрального региона, сообщил БЕЛТА первый заместитель прокурора Минской области Борис Петровский.

По информации Минского областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, на 1 марта задолженность организаций по уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда зафиксирована в 19 районах области и составила более Br7,9 млн.

Так, в Пуховичском районе на 13 марта задолженность одной из организаций АПК по уплате взносов в ФСЗН превысила Br6,87 тыс. В Дзержинском районе отдельные частные предприятия в сфере торговли и строительства в нарушение требований законодательства не предоставили в районный отдел фонда необходимую отчетность. По указанным фактам прокуратуры районов вынесли предписания с требованием об устранении нарушений законодательства и погашении задолженности.

В прокуратуре области подчеркнули, что в этом году вопросам осуществления надзора за исполнением законодательства о занятости и социальной защите населения будет уделено особое внимание.-0-