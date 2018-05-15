15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Загородные лагеря начнут принимать на оздоровление юных минчан с 26 мая, сообщил журналистам начальник представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Валерий Нафранович, передает корреспондент БЕЛТА.

В конце месяца откроют двери пять оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием ("Спутник", "На росстанях", "Зеленый бор", "Огонек" и "Родничок"), где предусмотрено пять смен. Два лагеря будут работать в три смены, остальные - в четыре смены. Продолжительность смены длится 18-21 день.

На летних каникулах в детских оздоровительных лагерях отдохнут около 68 тыс. минчан, из них 57% - в загородных и палаточных лагерях, на арендованных базах. Всего будет работать свыше 660 лагерей, в том числе 32 загородных, более 400 с дневным пребыванием, около 200 палаточных и 30 на базах санаторно-курортных организаций.

По словам Валерия Нафрановича, в этом году в отличие от прошлого не будет функционировать лагерь "Чабарок". Вместо него ребят примет новый лагерь "Политехник" на базе студенческого санатория-профилактория на 240 мест. Откроется более 80 лагерей труда и отдыха.

Большое внимание уделено детям, которые нуждаются в поддержке государства. За счет средств бюджета планируется оздоровить 1,8 тыс. детей-сирот и находящихся под опекой, а также более 1,2 тыс. детей-инвалидов. В сопровождении одного из родителей отдохнут 130 ребят с ограниченными возможностями.

Более 22 тыс. детей будут направлены в оздоровительные лагеря по профилям - со спортивным, краеведческим, военно-патриотическим уклоном и др.

Валерий Нафранович отметил, что подготовку и приемку объектов предстоит завершить до 25 мая. На подготовку учреждений к работе в летний период из городского бюджета выделено Br700 тыс., из республиканского бюджета - более Br121 тыс. Также на развитие материально-технической базы направят часть средств, заработанных во время субботника. Собственники выделят на подготовку лагерей не менее Br1,5 млн.

Средняя стоимость путевки в загородный лагерь составит около Br505. Отдых ребенка в профильном девятидневном лагере обойдется в Br128, с дневным пребыванием на 18 дней - в Br95. "Стоимость путевки увеличится в пределах 6%, при этом значительная часть средств будет компенсирована за счет государства. Размер государственной дотации вырос в среднем на 9%", - отметил Валерий Нафранович.

Так, дотация в лагерь с круглосуточным пребыванием на 18 дней предусмотрена в размере Br185, в девятидневный - Br79, с дневным пребыванием - Br76.-0-