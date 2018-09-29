ЗАГС открыли в Мяделе во время праздника "Дажынкі"

29 сентября, Мядель /Корр. БЕЛТА/. Отдел ЗАГС Мядельского райисполкома с залом для торжественной регистрации брака открылся сегодня во время проведения Минского областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкi-2018" в Мяделе, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемонию открытия знакового для Мядельского района объекта посетили помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев, председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко, председатель областного Совета депутатов Наталья Якубицкая.

Анатолий Исаченко

Сразу после открытия в новом зале пошла первая официальная церемония бракосочетания: свои судьбы соединили Александр Демидович и Светлана Тиханович.

С поздравлениями к молодым обратился и Анатолий Исаченко. Он пожелал им вскоре вернуться в ЗАГС для получения свидетельства о рождении детей и подарил молодоженам телевизор.

Как рассказала корреспонденту БЕЛТА начальник управления правового обслуживания главного управления юстиции Миноблисполкома Елена Балдовская, отдел ЗАГС состоит из нескольких помещений: он предполагает зал для торжественных регистраций брака, комнаты жениха и невесты, зал шампанских вин и огромное фойе. Здание оборудовано пандусом и является частью гостиницы, открытие которой также приурочено к проведению областных "Дажынак".

На областном фестивале-ярмарке в Мяделе прошло награждение передовиков жатвы. Далее, до самого вечера, зрителей в амфитеатре будут радовать любительские коллективы и профессиональные исполнители. Состоится концерт артистов Молодежного театра эстрады "Все хорошо, а будет еще лучше", программу завершит фейерверк над озером Мястро в 21.00.-0-

Фото Оксаны Манчук