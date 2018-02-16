ЗАГС Железнодорожного района Витебска переехал в восстановленное историческое здание

16 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Отдел ЗАГС администрации Железнодорожного района Витебска переехал в реконструированное здание постройки конца XIX - начала XX в, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в здании по ул. Средненабережной, 7 состоялось торжественное открытие учреждения и первая регистрация брака. В мероприятии принял участие председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин. Он подчеркнул, что это уже не первая реконструкция здания на берегу Западной Двины - жилой дом, построенный примерно 120 лет назад, был восстановлен после войны и сейчас вновь возрожден к жизни, но уже в новом качестве. "Реконструкция проведена за счет средств городского бюджета, а также спонсорской помощи предприятий и организаций. Получился хороший ЗАГС, который соответствует торжественности момента создания новой семьи. Здесь можно проводить регистрации празднично и красиво. Летом будет проведено еще и благоустройство территории вокруг", - сказал председатель горисполкома.

Он также сообщил, что сейчас идет разработка проектно-сметной документации городского Дворца бракосочетания. Строительство его планируется провести за год-полтора. Власти намерены открыть этот объект в 2020 году, когда в Витебске будут проходить областные "Дажынкi".-0-