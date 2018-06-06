Заказник "Бусловка" передан в управление Березовского и Пружанского райисполкомов

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 5 июня 2018 года №422 республиканский биологический заказник ”Бусловка“ в связи с изменением границ, режима охраны и использования преобразован и передан в управление Березовского и Пружанского райисполкомов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Документ принят в соответствии с законом от 20 октября 1994 года "Об особо охраняемых природных территориях".

Постановлением также утверждены положение о республиканском биологическом заказнике "Бусловка", его границы, площадь и состав земель. Согласно положению, заказник функционирует в Березовском и Пружанском районах Брестской области в целях сохранения в естественном состоянии уникального природного комплекса озерно-аллювиальной низменности, дикорастущих растений и диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Беларуси, а также их мест произрастания и обитания.

Заказник преобразован без изъятия земельных участков у землепользователей. Его общая площадь составляет 8099,16 га.

Землепользователи, земельные участки которых расположены в границах заказника, а также иные юридические и (или) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обязаны соблюдать режим его охраны и использования, установленный положением. Виновные в нарушении режима охраны и использования заказника несут ответственность в соответствии с законодательством. Вред, причиненный окружающей среде, стоимость незаконно добытой древесины и иной лесной продукции, незаконно добытой продукции пользования объектами животного мира на территории заказника возмещаются в размерах и порядке, установленных актами законодательства.

Березовскому и Пружанскому райисполкомам поручено в шестимесячный срок обеспечить регистрацию преобразуемой территориальной единицы Беларуси - республиканского биологического заказника "Бусловка" - и установить специальные информационные знаки по его границам.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-