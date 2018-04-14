Заказник "Красный Бор" передан в управление Верхнедвинского и Россонского райисполкомов

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 13 апреля 2018 года №289 преобразован республиканский ландшафтный заказник "Красный Бор". Согласно документу, он передан в управление Верхнедвинского и Россонского райисполкомов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Постановлением также утверждены положение о республиканском ландшафтном заказнике "Красный Бор", его границы, площадь и состав земель. Заказник преобразован без изъятия земельных участков у землепользователей.

Землепользователи, земельные участки которых расположены в границах заказника, а также иные юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обязаны соблюдать режим его охраны и использования, установленный утвержденным положением.

Юридические и физические лица, в том числе ИП, виновные в нарушении режима охраны и использования заказника, несут ответственность в соответствии с законодательными актами.

Постановление принято в соответствии с законом "Об особо охраняемых природных территориях".

Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-