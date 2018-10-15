Закладку фруктов в стабфонд Гомельской области планируют увеличить более чем на четверть

15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области закладку фруктов в стабилизационные фонды планируют увеличить на 27,4%, что на 320 т больше доведенного задания, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг Гомельского облисполкома.

По поручению правительства в этом году объем закладки на хранение фруктов (преимущественно яблок) будет увеличен в регионе. Изначально было запланировано заготовить около 1,2 тыс. т яблок.

Всего же до 15 ноября в места хранения на предстоящий межсезонный период по Гомельской области поместят около 20 тыс. т плодоовощной продукции, в том числе более 7,4 тыс. т картофеля, 1,8 тыс. т моркови, 1,4 тыс. т свеклы, 3,2 тыс. т лука, 3,9 тыс. т капусты. Этот показатель удерживается на уровне 100% прошлогодних объемов закладки.

Объемы формирования стабфондов были предусмотрены с учетом анализа использования продукции в предшествующие годы. Расходование созданных запасов будет вестись по графику, ежемесячные нормы просчитаны до 31 мая 2019 года.

По данным специалистов, закладка овощей и фруктов на период межсезонья идет в плановом режиме. По отдельным позициям стабфонд сформирован на 75%. "В этом году погода благоволит, поэтому зимние сорта фруктов и овощей дозревают в садах и на полях. Эти сорта более устойчивы к лежке", - уточнили в управлении.

В распоряжении хозяйств современные хранилища, в которых обеспечивается необходимый для каждого вида продукции микроклимат, учитывающий температуру и режим вентилирования.

В стабфонды на длительное хранение закладывают только часть собранного аграриями области урожая. Также в собственные хранилища складируют запасы на предстоящий межсезонный период фермерские хозяйства. В этом году в общей копилке стабфонда не учитываются и показатели организаций Гомельоблпотребсоюза, которые планируют заготовить около 1,5 тыс. т овощей и фруктов. К тому же щедрость урожая-2018 желающие могут оценить на сельскохозяйственных ярмарках. Сезон осенних распродаж стартовал в регионе еще в сентябре. Здесь сельхозпредприятия предлагают фрукты, овощи, мед, саженцы и другую продукцию по выгодным ценам.-0-