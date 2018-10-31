Заключительная сельхозярмарка в Минске 3-4 ноября соберет все области Беларуси

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сельскохозяйственной ярмарке 3-4 ноября в Минске свою продукцию представят предприятия со всех регионов страны, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Общегородская ярмарка развернется 3-4 ноября с 9.00 до 16.00 возле комплекса "Чижовка-Арена". Свою продукцию предложат предприятия со всех регионов страны: Витебский и Могилевский мясокомбинаты, кондитерская фабрика "Витьба", ОАО "Молоко", Полоцкий МК, ОАО "Бабушкина крынка", Верхнедвинский МСЗ, булочно-кондитерская компания "Домочай", Березовский мясоконсервный комбинат, ОАО "Могилевхлебопродукт", Барановичская птицефабрика, птицефабрика "Дружба", предприятия облпотребсоюза, фермерские и рыбоводные хозяйства, промышленные предприятия.

На ярмарке можно будет приобрести свежие плоды и овощи, консервированную и молочную продукцию, мясо, колбасные изделия, мед.

Покупки участникам Великой Отечественной войны, инвалидам I группы, гражданам старше 80 лет доставят домой бесплатно. Помощь в погрузке окажут активисты БРСМ.

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут также во всех районах столицы: в Заводском - с 10.00 до 16.00 (ул. Герасименко, 51, стоянка ФОК "Мандарин"), в Ленинском - с 9.00 до 16.00 (площадка у пр. Рокоссовского, 150а), в Партизанском - с 9.00 до 16.00 (бульвар Тракторостроителей), в Первомайском - с 9.00 до 17.00 (ул. Руссиянова, 1). В этих районах приобрести товары можно будет в течение двух выходных дней. В Московском - с 9.00 до 17.00 (ул. Я.Чечота, 25), в Октябрьском - с 10.00 до 16.00 (ул. Чкалова, 7 и ул. Барамзиной, 10а), в Советском - с 9.00 до 16.00 (парк Дружбы народов), во Фрунзенском - с 9.00 до 16.00 (ул. Притыцкого, 27 - Ледовый дворец спорта Минской области), в Центральном - с 9.00 до 19.00 (ул. Каховская, 31, кинотеатр "Киев") районах ярмарки будут работать только 3 ноября.-0-