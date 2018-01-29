29 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Заполняемость торговых центров Минска превышает 80%. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Доморацкий.

"На сегодняшний день заполняемость "Столицы" составляет 91%, "Партизанского" - 80%, "Купаловского" - 78%. Уровень фактического заполнения объектов в торговых центрах Минска - 81,4%", - рассказал Андрей Доморацкий.

По его словам, индивидуальные предприниматели, небольшие предприятия и крупные ретейлеры при рассмотрении вопроса открытия магазина в торговом центре в первую очередь уделяют внимание его посещаемости и ставке аренды. "Динамика показывает увеличение потребительского спроса, и, соответственно, у ретейла растет спрос на качественные торговые площади, что ведет к росту показателей заполняемости ТЦ", - подытожил Андрей Доморацкий.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-