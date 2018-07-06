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Запрет на посещение лесов снят во всех районах Минской области

Регионы 06.07.2018 | 17:09
Фото из архива
Фото из архива

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов снят во всей Минской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

По состоянию на 5 июля запрет действовал только в одном районе - Смолевичском. Снятие запрета связано со снижением класса пожарной опасности в лесном фонде. За прошлую неделю в регионе произошло всего два лесных пожара, оба в Воложинском лесхозе: один площадью 0,2 га, второй - 2,8 га.

Как отметила Анастасия Швайбович, спасателям поступают сообщения о потерявшихся в лесах. "Чтобы избежать неприятностей и не заставлять волноваться родных и близких, нужно перед походом в лес обсудить с ними маршрут и время возвращения. Спасатели рекомендуют заранее пополнить баланс сотового телефона и проверить заряд батареи, - отметила Анастасия Швайбович. - Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, а это прежде всего касается пожилых людей, нужно иметь при себе медикаменты. Одеваться необходимо ярко: в камуфляже пропавшего можно не увидеть и с близкого расстояния. Неплохо будет наклеить и светоотражающие полоски или рисунки".

Спасатели советуют запоминать по пути как можно больше предметов - необычные деревья, пни, камни. Тогда будет намного проще возвращаться назад к исходной позиции. Совершенно не лишним будет взять с собой спички, нож, небольшой запас воды и продуктов.

Если человек заблудился, то паниковать ему не стоит. "Сотовый телефон уже не раз помогал установить местонахождение заблудившихся. Спасателям можно позвонить с мобильного без сим-карты, даже если вы находитесь на территории не своего оператора сотовой связи. Для этого необходимо набрать номер 101 или 112", - напомнила Анастасия Швайбович.

Если телефона нет или он разрядился, то нужно осмотреться и прислушаться, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям помогают различные звуки: работающего трактора, собачьего лая, проходящего поезда. Если все же ночь застала вас в лесу, то необходимо подобрать подходящее для ночлега место. Двигаться в темное время не рекомендуется, можно получить травму, оступившись или провалившись в воду. Место для ночлега выбирается высокое и сухое, желательно у большого дерева. Нужно заготовить хворост для костра, сделать подстилку из лапника. Расположиться лучше всего спиной к дереву, перед собой разжечь костер и поддерживать его всю ночь.-0-

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Теги
лесное хозяйство, Минская область, МЧС
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