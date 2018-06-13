Запрет на посещение лесов введен почти во всех районах Минской области

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов введен в 21 из 22 районов Минской области, сообщили БЕЛТА в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Сначала запрет на посещение лесов был введен в 13 районах Минской области. С 9 по 13 июня аналогичные решения приняли руководители Пуховичского, Воложинского, Дзержинского, Логойского, Червенского, Крупского, Слуцкого и Смолевичского районов. Доступными для посещения граждан остались леса Мядельского района.

Принятые меры запрещают посещение лесов гражданами, а также въезд транспорта, за исключением служебного. Нарушителям запрета может грозить от предупреждения до штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5).

В связи с установившейся сухой погодой лесная охрана работает в усиленном режиме, организованы ежедневные дежурства для патрулирования обходов и дорог.-0-