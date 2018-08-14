14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов введен в 8 районах Минской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения Дмитрий Пинчук.

"В Воложинском, Столбцовском, Дзержинском, Минском, Борисовском, Стародорожском, Любанском и Солигорском районах действует запрет на посещение лесов. В целом на большей части территории Минской области установился третий-четвертый класс пожарной опасности, только в Мядельском районе - второй", - отметил Дмитрий Пинчук.

Из-за длительного отсутствия дождей в лесах фиксируются пожары. Так, на прошлой неделе зарегистрировано 4 возгорания в Молодечненском, Солигорском и Любанском районах, на текущей - одно в Любанском.

Для предупреждения лесных пожаров, выявления нарушений природоохранного законодательства специалистами лесной охраны проводится ежедневное патрулирование территории лесного фонда, организованы рейдовые мероприятия. Отслеживать обстановку также помогают фотоловушки.

Принятые меры запрещают посещение лесов гражданами, а также въезд транспорта, за исключением служебного. Нарушителям запрета может грозить от предупреждения до штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5).-0-