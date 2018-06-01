1 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов введен в 9 районах Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском государственном производственном лесохозяйственном объединении.
В лесах Волковысского, Мостовского, Щучинского, Дятловского, Ивьевского, Лидского, Ошмянского, Островецкого и Сморгонского районов в связи с жаркой и сухой погодой установлен 4 класс пожарной опасности. Здесь также введен запрет на посещение лесных массивов.
В частности, запрещено заезжать в леса на личном автотранспорте. Также не разрешается разводить костры, в том числе и в специально отведенных для этого местах. Нарушителям грозит штраф в размере до 25 базовых величин (1 БВ - Br24,5).
Лесная охрана в регионе сейчас работает в усиленном режиме. Осуществляется ежедневное патрулирование лесных массивов. Если сухая и жаркая погода сохранится, то запрет на посещение лесов может быть введен и в других районах Гродненской области.
С начала года в лесах региона зафиксировано 14 возгораний на площади около 19 га.-0-
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