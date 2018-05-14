14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов введен в Гомельской области. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.
В связи с длительным отсутствием на территории Гомельской области осадков резко увеличилось число лесных пожаров. В целях недопущения осложнения оперативной обстановки и предупреждения возникновения лесных пожаров во всех районах, за исключением Добрушского и Жлобинского, приняты решения и распоряжения о запрете на посещение лесов.
В вышеуказанных районах соответствующие решения будут приняты в ближайшее время.-0
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3953 BYN
|2.39 BYN
|2.398 BYN
|USD
|2.0003 BYN
|1.996 BYN
|2.002 BYN
|RUB
|3.24 BYN
|3.232 BYN
|3.25 BYN