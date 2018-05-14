14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов введен в Гомельской области. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

В связи с длительным отсутствием на территории Гомельской области осадков резко увеличилось число лесных пожаров. В целях недопущения осложнения оперативной обстановки и предупреждения возникновения лесных пожаров во всех районах, за исключением Добрушского и Жлобинского, приняты решения и распоряжения о запрете на посещение лесов.

В вышеуказанных районах соответствующие решения будут приняты в ближайшее время.-0