Запрет на посещение лесов введен в Волковысском лесхозе

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов введен на территории ГЛХУ "Волковысский лесхоз" (Гродненская область) с 31 мая в связи с установлением 4-го класса пожарной опасности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

В этом году запрет на посещение лесов уже вводили лесхозы Витебской и Гомельской областей. На данный момент все еще остаются закрытыми для посещения леса Гомельской области, в Витебском регионе после выпадения осадков ограничительные меры были сняты.

Сложная обстановка наблюдается и на территории Брестской области. Ожидается, что решение о введении запрета на посещение лесов в регионе будет принято в ближайшее время - документы сейчас проходят экспертизу.

С начала года в лесном фонде Беларуси произошло более 200 пожаров. Многолетний анализ причин возгораний показывает, что более 50% из них возникает по вине людей из-за нарушения правил пожарной безопасности в лесах, 33% - по неустановленным причинам, 16% - от сельхозпалов, 1% - по вине лесозаготовителей и других организаций.

В пожароопасный период специалисты государственной лесной охраны (более 13 тыс. человек) перешли на усиленный режим работы. На патрулировании и ликвидации очагов возгорания задействованы 360 единиц техники. В отдельных случаях привлекается помощь специалистов МЧС. Таким образом осуществляется оперативное реагирование на возникновение очагов возгорания в лесном фонде.

Министерство лесного хозяйства призывает граждан соблюдать правила поведения в лесу, а в случае обнаружения очагов возгорания незамедлительно сообщать об этом работникам лесохозяйственных учреждений или отделов по чрезвычайным ситуациям.-0-