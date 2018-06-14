14 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Запуск в эксплуатацию Витебского мехового комбината намечен на сентябрь, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Сергей Бетеня.

По его словам, в настоящее время на производственном корпусе ведется монтаж внутренних инженерных сетей и замена 10-киловольтного кабеля. Параллельно идет монтаж и пуско-наладка технологического оборудования итальянского, турецкого, немецкого, японского и греческого производства, которое поступило на предприятие уже практически в полном объеме. Завершить данные работы планируется к концу июля, после чего будет выполнено окончательное благоустройство территории комплекса. Сдача объекта госкомиссии намечена на август, ввод в эксплуатацию - на сентябрь.

Комплекс унитарного производственного предприятия "Витебский меховой комбинат" включает четырехэтажный производственный корпус, где будет осуществляться выделка и пошив готовых изделий, склады сырья, крупногабаритных и химических материалов, очистные сооружения, административно-бытовой корпус, котельную. Общая готовность комплекса на данный момент составляет 90-95%. Модернизация и реконструкция предприятия ведется с 2015 года по указу Президента от 14 октября 2013 года №467 "О мерах по развитию кожевенно-мехового производства и производства обуви" в целях успешной реализации инвестпроекта "Создание производственных мощностей по выпуску обуви до 5 млн пар в год и реконструкция мехового комбината с учетом создания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко" на 2013-2024 годы".

Общий объем инвестиций на сегодняшний день составил около $20 млн. Мощности предприятия рассчитаны на годовую переработку 300 тыс. шкур овчины и 250 тыс. шкур пушнины, а также изготовление порядка 20 тыс. верхних изделий и 25-30 тыс. единиц шапок и прочих изделий малой формы. Численность трудового коллектива составит около 500 человек.-0-