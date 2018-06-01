"Зарница" соберет в Жлобинском районе лучших юных армейцев Гомельской области

1 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной этап спортивно-патриотической игры "Зарница" соберет 250 школьников со всего Гомельского региона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении образования Гомельского облисполкома.

Игра пройдет с 4 по 12 июня на территории детского реабилитационно-оздоровительного центра "Пралеска" в деревне Цупер Жлобинского района. На берегу Днепра в профильном палаточном лагере соберутся 25 команд - победителей районных этапов игры. В составе каждой из них - по 10 человек в возрасте 13-14 лет.

На протяжении девяти дней юные армейцы (именно так называют школьников в момент игры) будут состязаться в военно-прикладных, туристских, спортивных, интеллектуальных и других соревнованиях. По вечерам ребят ждут душевные беседы и песни у костра, познавательно-развлекательная программа.

В числе организаторов мероприятия - управление образования облисполкома, областной Дворец творчества детей и молодежи, военно-транспортный факультет БелГУТа, силовые ведомства и общественные организации.-0-