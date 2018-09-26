Заседание союзов женщин Могилевской и Тульской областей пройдет в Могилеве

26 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Роль женских общественных организаций в реализации социальных программ в интересах Развития, Равенства и Мира обсудят 28 сентября на совместном заседании союзов женщин Могилевской и Тульской областей, которое пройдет во время недели интеграции в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении идеологической работы Могилевского облисполкома

Женщины обменяются опытом взаимодействия с органами исполнительной власти в решении проблем семьи и детей, усилении социальной сплоченности и стабильности. А на примере Мстиславского района они познакомятся с практикой культурного и духовного воспитания, приобщения к традиционным семейным ценностям, ответственного родительства, ценностного отношения к здоровью.

Гости посетят ряд социальных учреждений областного центра и ОАО "Булочно-кондитерскую компанию "Домочай", где обсудят вопрос "Женское лидерство: эффективное управление и успешность женщины-руководителя в современном обществе". Их ждет знакомство с достопримечательностями Могилева, Мстиславля и презентация Fashion collection от ЗАО "Могилевская швейная фабрика "Вяснянка".

По итогам заседания планируется подписание плана мероприятий до 2020 года по развитию сотрудничества союзов женщин Могилевской и Тульской областей, соглашения о сотрудничестве между союзами женщин города Могилева и города Тулы, а также протокола о намерениях по развитию женского предпринимательства между Могилевом и Тулой.-0-