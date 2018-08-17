Затраты на услуги ЖКХ в Минске в I полугодии сократились на 7,4%

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Затраты на услуги ЖКХ в Минске в первом полугодии сократились на 7,4%, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Юрий Кукашук, передает корреспондент БЕЛТА.

На текущий период коммунальным организациям было доведено задание по снижению расходов на 5%. Собираемость платежей составляет 99,96%. Задолженность по оплате за коммунальные услуги свыше шести месяцев имеется по 3,4 тыс. лицевых счетов. "По ним поданы иски на выселение", - сказал Юрий Кукашук.

Предприятия объединения основные усилия сейчас направляют на подготовку к осенне-зимнему сезону. Также проводится работа по замене контейнеров и обустройству 130 контейнерных площадок во дворах. В частности, для "Спецкоммунавтотранса" уже приобретено 350 контейнеров, в планах - закупка еще 780 мусорных баков.

На ремонт жилья на первое полугодие выделено Br15,8 млн. План по ремонту кровель выполнен на 53%, стыков стеновых панелей - на 59%, фасадов - на 63%, балконов - на 49%, утеплению ограждающих конструкций - на 49%.-0-