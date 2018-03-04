Завод по производству картона в Добруше откроется к концу года

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завод мелованных и немелованных видов картона в филиале "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" заработает к концу года. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Что касается Добруша, то это проект почти на $400 млн. С генподрядчиком, который изначально брался за его выполнение, расторгли контрактные отношения, потому что мы видим, что он неспособен довести его до ума, он не занимался такими проектами. Сейчас решаем вопрос с другим генподрядчиком. До конца года мы должны запустить этот завод", - сказал Владимир Семашко.

Также он рассказал о заводе сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК»: "Мы уже начинаем получать продукт, хотя пока и не запустили по полному циклу предприятие, не получили того качества продукции, которое надо. К весне мы должны запустить завод по полному технологическому циклу, ставим задачу выходить на 75% проектной мощности. К концу года должны выйти на 100%. Это абсолютно реальная задача".-0-