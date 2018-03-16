Здание суда Дзержинского района открылось после реконструкции

16 марта, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. Здание суда Дзержинского района торжественно открылось сегодня после реконструкции и модернизации, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Верховного суда Валентин Сукало отметил, что в обновленном здании созданы хорошие условия для комфортной работы персонала суда, а главное - для жителей района, которые будут сюда приходить. "Такие здания украшают города, создают уважение к праву, закону, справедливости и формируют правосознание у наших людей. Очень хочется, чтобы в таких зданиях торжествовал закон, справедливость и милосердие. Уверен, что так и будет", - подчеркнул он.

Председатель Верховного суда Валентин Сукало.

Здание соответствует стандартам и техническим требованиям для качественного и оперативного отправления правосудия. Оно включает необходимое количество залов судебных заседаний, служебных кабинетов, оснащено современной мебелью, оргтехникой. Работы велись семь месяцев и финансировались за счет собственных средств Верховного суда. Причем удалось сэкономить почти Br150 тыс., на которые были закуплены микроавтобусы для Минского областного суда.

Председатель Верховного суда Валентин Сукало.

Председатель Верховного суда сообщил, что в соответствии с программой по реконструкции и модернизации зданий судов на этот год запланировано ввести в действие пять крупных судов, два из которых - в Пинске и Дзержинске - уже открыты. "В последнее время идем не по пути строительства новых, а именно модернизации и реконструкции таких типовых зданий. Мы их делаем современными, не похожими на прежние. Они отвечают всем требованиям, предъявляемым международными стандартами, - сказал Валентин Сукало. - Нам кажется, что это гораздо экономнее, чем строительство новых зданий судов, более рационально и эффективно по затратам, по времени".-0-

Фото Геннадия Жинкова