Здание суда Дзержинского района открылось после реконструкции

16 марта, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. Здание суда Дзержинского района торжественно открылось сегодня после реконструкции и модернизации, передает корреспондент БЕЛТА.
Председатель Верховного суда Валентин Сукало отметил, что в обновленном здании созданы хорошие условия для комфортной работы персонала суда, а главное - для жителей района, которые будут сюда приходить. "Такие здания украшают города, создают уважение к праву, закону, справедливости и формируют правосознание у наших людей. Очень хочется, чтобы в таких зданиях торжествовал закон, справедливость и милосердие. Уверен, что так и будет", - подчеркнул он.
Здание соответствует стандартам и техническим требованиям для качественного и оперативного отправления правосудия. Оно включает необходимое количество залов судебных заседаний, служебных кабинетов, оснащено современной мебелью, оргтехникой. Работы велись семь месяцев и финансировались за счет собственных средств Верховного суда. Причем удалось сэкономить почти Br150 тыс., на которые были закуплены микроавтобусы для Минского областного суда.
Председатель Верховного суда сообщил, что в соответствии с программой по реконструкции и модернизации зданий судов на этот год запланировано ввести в действие пять крупных судов, два из которых - в Пинске и Дзержинске - уже открыты. "В последнее время идем не по пути строительства новых, а именно модернизации и реконструкции таких типовых зданий. Мы их делаем современными, не похожими на прежние. Они отвечают всем требованиям, предъявляемым международными стандартами, - сказал Валентин Сукало. - Нам кажется, что это гораздо экономнее, чем строительство новых зданий судов, более рационально и эффективно по затратам, по времени".-0-
Фото Геннадия Жинкова
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