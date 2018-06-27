Здание у Белгосцирка достроят в течение года - в нем разместятся "БПС-Сбербанк", офисы и магазины

27 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Здание у Белгосцирка в Минске, которое изначально планировалось как гостиница, будет достроено в течение года. Об этом сегодня по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко сообщил журналистам президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос, который мы рассмотрели (получили поддержку Президента) - это достройка большого комплекса зданий здесь, в центре Минска, которые нам достались в результате, к сожалению, того, что проект не был реализован, кредит не был возвращен. Мы сегодня договорились о параметрах, в которых мы в течение года полностью реализуем этот проект", - сказал Герман Греф.

"Мы сегодня договорились о том, что перепрофилируем его в офисный центр. Центральное здание будет использовано Сбербанком под переезд нашего белорусского банка - "БПС-Сбербанка". Оставшийся комплекс зданий будет использован под строительство: на верхних этажах - суперсовременного офисного здания, а нижние этажи будут использованы под магазины, кафе, рестораны", - рассказал он.-0-