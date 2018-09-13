Здоровому образу жизни посвящена выставка-ярмарка в Витебске

13 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня открывается специализированная выставка-ярмарка "Витебщина - за здоровый образ жизни", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Двухдневное мероприятие пройдет в концертном зале "Витебск". Широкий спектр продуктов для здорового питания представят предприятия области. Об оздоровительных и реабилитационных услугах расскажут представители спортивных клубов, туристических и санаторно-оздоровительных организаций. Посетители выставки также смогут получить консультативную помощь специалистов учреждений здравоохранения, информационно-образовательные материалы по вопросам профилактики заболеваний, факторов риска, аспектам здорового образа жизни, пройти некоторые медицинские обследования. На площадках концертного зала пройдут выступления коллективов художественной самодеятельности, тематические викторины, игры, розыгрыши.

Мобильную уличную фотовыставку "Вместе к здоровью!" представит Белорусское общество Красного Креста. Проект знакомит с историями жителей Витебской, Гродненской и Могилевской областей, которым изменение образа жизни помогло не только укрепить здоровье и справиться с заболеваниями, но и развить свой личный потенциал, вдохновило поддерживать других. С ноября по февраль фотовыставка проходила в Минске. Экспозиция поочередно размещалась на площадках перед крупными предприятиями (Минским тракторным заводом, Минским заводом колесных тягачей, Минским заводом холодильников "Атлант"), а с марта путешествует по регионам Беларуси. Познакомиться с ней уже успели жители Борисова и Жодино.

Выставка-ярмарка "Витебщина - за здоровый образ жизни" проводится с целью популяризации здорового образа жизни, привлечения внимания широких слоев населения к проблемам сохранения и укрепления здоровья, продвижения услуг, технологий и продукции, содействующих укреплению здоровья, ведению здорового образа жизни. Ее организаторами являются Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и Витебское отделение БелТПП.-0-