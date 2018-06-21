Землю с братской могилы в Волковысском районе передадут Молдове

21 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Землю с братской могилы в Волковысском районе передадут посольству Молдовы, сообщили БЕЛТА в Волковысском райисполкоме.

Как ожидается, Волковысский район 22 июня посетит Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Республике Беларусь Виктор Сорочан. Он примет участие в митингах-реквиемах в мемориальном комплексе "Пороховня", а также в горпоселке Россь у братской могилы в сквере "40 лет Победы". Здесь состоится процедура забора земли с могилы, в которой похоронен солдат-молдованин. Старший лейтенант Николай Фельдман погиб 14 июля 1944 года в боях за освобождение Волковысского района.

Памятные мероприятия, приуроченные к годовщине начала Великой Отечественной войны, пройдут во всех районах области. Как рассказали в обкоме БРСМ, в Гродно на рассвете 22 июня пройдет традиционный патриотический митинг-реквием. Начнется он в 4 часа. По окончании митинга на воду будут спущены 22 венка с зажженными лампадками как дань памяти жертвам, погибшим в годы войны. Также в Гродно в этот день состоится митинг с возложением венков и цветов к памятнику воинам и партизанам в парке им. Жилибера.

В Лиде памятные мероприятия при участии Лидского пограничного отряда пройдут у Кургана Бессмертия. Марши памяти запланированы в Вороново и Дятлово. В Берестовице возложат цветы к памятнику Воину-освободителю на центральной площади. В Мостах пройдет акция памяти, во время которой свечами будет выложено слово "Помним".-0-